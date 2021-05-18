Самарцам дали несколько советов по выживанию в жару

Рассказываем, как избежать негативных последствий перегрева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В некоторых регионах России наблюдается повышенная температура воздуха. В Самарской области в ближайшие дни ожидается превышение климатической нормы на 9 градусов. В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева и минимизировать негативные последствия.

В первую очередь специалисты советуют ограничить пребывание на улице под палящим солнцем, а также снизить физические нагрузки до минимума. Если вы находитесь в помещении, то необходимо обеспечить проветривание — приоткрыть форточки или включить вентилятор.

Выходя на улицу, лучше выбирать одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Кроме того, на улице необходимо всегда быть в головном уборе, носить солнцезащитные очки и по возможности зонтик.

В период аномальной жары следует отказаться от калорийной пищи, а потребление жирного мяса свести к минимуму. Специалисты советуют заменить их на рыбу или морепродукты.

В целях профилактики обезвоживания организма не стоит забывать о достаточном употреблении жидкости. Чтобы соблюдать баланс, необходимо выпивать не менее 1,5 литров воды в день.

Также, рекомендуемый в течение дня принимать прохладный душ и есть больше фруктов и овощей.

Сейчас, когда в Самарской области сохраняется устойчивая теплая погода, многие жители стремятся охладиться в водоемах. Однако официально, купальных сезон в Самаре откроется только 15 июня, а сейчас, пока вода в Волге недостаточно прогрелась, эксперты не рекомендуют проводить водные процедуры.

Напомним, с начала потепления в Самарской области утонули уже два человека — мужчина и подросток. Трагические случаи могли произойти из-за того, что организм не справился с резким переохлаждением. Жителям Самары напоминают, что купаться можно только в специально отведенных местах, где есть спасательные посты и оборудование.