Депутат Госдумы отметил, что послание губернатора Самарской области было построено вокруг интересов граждан

Достижения, отраженные в Послании, показывают, что Самара развивается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы Леонид Симановский дал оценку посланию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По мнению депутата, послание было построено вокруг реализации запросов жителей региона.

- В Самарской области много внимания уделяется здравоохранению, строительству больниц и закупке нового медицинского оборудования. Важно, что это касается не только областного центра, но и других населенных пунктов губернии, - отметил Леонид Симановский.

Кроме этого, большое внимание уделяется также поддержке населения разных категорий. В послании были затронуты вопросы материального стимулирования сельских медработников и учителей, а также поддержка студентов и многодетных семей Самарской области.

Также в послании говорилось о развитии региональных дорог, что также идет на благо населения.

- Самара развивается, появляются новые социальные объекты, ремонтируются дороги. Самое главное, что было в послании – это человек, это житель Самарской области, ради которого мы все работаем, - отметил депутат.