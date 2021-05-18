В парламенте Самарской области прокомментировали послание губернатора

В парламенте отметили, что регион не собирается останавливаться на достигнутом

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников прокомментировал традиционное обращение Дмитрия Азарова, отметив, что главной темой этого программного документа стала забота о людях. Депутат «Единой России» подчеркнул, что на законодательном уровне будет сделано все необходимое для реализации прозвучавших в обращении решений и инициатив.

- Главной темой обсуждения стала забота о людях, помощь молодым, семьям с детьми, пенсионерам. Все социальные обязательства власти перед людьми полностью выполняются. Более того, вводятся новые меры поддержки, - отметил Геннадий Котельников.

В Самарской губдуме напомнили, что в настоящее время в регионе идет масштабная реализация важных для населения проектов, в том числе строятся новые школы, несколько крупных мостов, а также создаются все условия для комфортной жизни населения.

- Послание губернатора вселило в меня чувство оптимизма, чувство уверенности, что мы —- на правильном пути. Мы движемся вперед, мы развиваемся. Самарская область — привлекательный, перспективный регион, жители которого с уверенностью смотрят в будущее, - резюмировал депутат «Единой России».