Водолазы из Тольятти дважды за день выезжали на поиски утонувших

Купальный сезон еще не открылся, а за несколько дней утонули уже четыре человека Фото: ПСС Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области, 18 мая утонули сразу два человека. Водолазный отряд поисково-спасательной службы дважды выезжали на извлечения из воды утонувших мужчин.

Первый вызов был отработан в селе Васильевка. Там, на озере Большое Васильевское утонул 25-летний парень. Водолазы извлекли погибшего из воды через час поисков.

Второй вызов поступил вечером того же дня. Тольяттинские водолазы были направлены в садоводческий массив Федоровские луга, где в озере Купринка утонул 45-летний мужчина.

- В обоих случаях причиной могло стать переохлаждение из-за большой разницы температур воды на поверхности и в глубине, - сообщили в ПСС Самарской области.

Напомним, это уже не первые трагические случаи в регионе. На выходных спасатели работали на извлечении утонувшего на реке Самара, а также на реке Чапаевка, где утонул подросток 2004 года рождения.