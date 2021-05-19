Экстремально жаркая погода в Самарской области побила абсолютные рекорды

Погода в Самаре бьет все рекорды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению Приволжского УГМС, 18 мая погода в Самарской области перекрыла абсолютный максимум температуры воздуха. Синоптики рассказали, в какие годы в регионе наблюдалась такая теплая погода в конце мая.

В Самаре был побит рекорд 66 летней давности. Так, до этого года, самое теплое 18 мая было в 1955 году. Максимум в 30,7 градусов был побит этим годом показанием в 33,1 градус.

А вот в Тольятти побит рекорд 68-летней давности. В 1953 году рекорд составил 29,6 градусов максимальной температуры. В 2021 году этот рекорд был побит с отклонением в 4,6 градусов и составил 34,2 градуса.

18 мая 2021 года самым жарким районом Самарской области стал поселок Кинель-Черкассы. Синоптики зафиксировали там абсолютный максимум температуры 35,3 градуса. Стоит отметить, что прежний рекорд 31,1 был зарегистрирован в 1973 году.

Напомним, по прогнозу синоптиков, жаркая погода с температурой свыше 30 градусов сохранится в Самаре до 21 мая.