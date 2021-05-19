В Самаре 22 мая начнут очищать берега Волги от мусора

Ситуация с экологической обстановкой на Волге сложная Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

20 мая отмечается День Волги. 22 мая 2021 года в 11:00 на участке от 3-й просеки до Центрального парк культуры и отдыхи имени Горького пройдет всероссийский экологический марафон по расчистке берегов Волги от накопившегося мусора.

- На сегодня сложилась напряженная экологическая ситуация в районе бассейна реки Волга. Нагрузка на водные ресурсы реки в восемь раз выше, чем в среднем по России - до 80 процентов мусора, находящегося на берегах, попадает в воду, - рассказали в Минприроды России.

Урока прибрежной зоны способствует улучшению состояния реки и ее притоков. Экологическим марафон пройдет в пяти крупных городах в Волгограде, Саратове, Казани, Самаре, и Нижнем Новгороде, а также в 15 регионах - Волгоградская, Нижегородская, Самарская, Ивановская, Костромская, Тверская, Ярославская, Московская, Астраханская, Саратовская, Ульяновская области, республики Татарстан, Марий Эл, Калмыкия и Чувашия.

В Самаре участие в акции примет губернатор Дмитрий Азаров и министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

Принять участие в экологическом марафоне «Вода России» может любой желающий. Подробности об акции на сайте Берегдобрыхдел.рф.