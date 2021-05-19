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Происшествия19 мая 2021 8:26

Взрыв и черный дым: В Тольятти горит дача

Очевидцы сняли на видео крупный пожар в Комсомольском районе
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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По словам очевидцев, сначала произошел взрыв, а потом повалил черный дым

По словам очевидцев, сначала произошел взрыв, а потом повалил черный дым

Фото: СОЦСЕТИ

В Комсомольском районе Тольятти, утром 19 мая, произошел крупный пожар в дачном массиве. Очевидцы утверждают, что слышали взрыв, а потом в небо вырвались густые клубы черного дыма.

- Дым такой, будто на даче склад покрышек был, - пишут в комментариях к посту местные жители.

В настоящее время официальной информации о происшествии от МЧС не поступало. На кадрах, опубликованных в социальных сетях видно, что дом сгорел дотла.

Напомним, в Ставропольском районе пятый день пожарные тушат мусор на нелегальном полигоне рядом с Ташелкой. Однако к настоящему времени пробы воздуха брать не стали, несмотря на то, что горение мусора, который содержит пластик, выделяет в атмосферу много вредных веществ.

ЧП