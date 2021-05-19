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Происшествия19 мая 2021 8:39

Очевидцы: в Самаре мужчина с психическим расстройством поджег свою квартиру и выпрыгнул с балкона

Местные жители утверждают, что мужчина страдал депрессией
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На месте работали экстренные службы города

На месте работали экстренные службы города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в Самаре, на улице Агибалова, 70 произошел пожар в квартире на 8 этаже. Очевидцы утверждают, что хозяин квартиры сам устроил поджог, а затем выбросился с балкона.

- Мужчина страдал сильной депрессией. Будьте внимательными к близким, - пишут в социальных сетях очевидцы трагедии.

В настоящее время официальных подробностей о ЧП нет. Свидетели пожара выложили в сеть видео, на котором спасатели прибыли к дому №70 по Агибалова и приступили к тушению.

Напомним, утром, 19 мая, в Тольятти произошел крупный пожар в дачном массиве. Очевидцы утверждают, что сначала произошел взрыв, а потом загорелось строение. На кадрах, опубликованных сети видно, что дом сгорел практически дотла и продолжает полыхать.

ЧП