В 2021 году в Самарской области будет построено восемь очистных сооружений

В Самарской области особое внимание уделяется экологии

18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатам и жителям региона с посланием. Глава региона обеспокоен состоянием окружающей среды, поэтому было поручено построить очистные сооружения, которые ликвидируют ежегодный сброс в Волгу более 19 миллионов тонн загрязненных сточных вод.

- По программе по восстановлению экологии Волжского бассейна, в регионе будет начато строительство сразу восьми очистных сооружений: в Жигулевске, Новокуйбышевске, Похвистнево, Сызрани, Отрадном, Нефтегорске, двух поселениях городского округа Кинель: Лебедь и Усть-Кинельский, - сообщил губернатор в послании.

Депутат Самарской губернской Думы Денис Волков прокомментировал послание губернатора. По мнению генерального директора ГК «ЭкоВоз», в послании было особо уделено внимание экологии.

- Мы видим, что вся работа, которую мы целенаправленно и системно вели на протяжении последних лет дает результаты. Кроме очистки воды, ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, а также продолжается работа по утилизации вредных отходов «Фосфора», - отметил депутат.

Кроме того, в регионе продолжается планомерная работа по повышению качества питьевой воды. Делается это в рамках участия в проекте «Чистая вода». В 2021 году в регионе начнется строительство 4 новых объектов: двух в Нефтегорске, в Отрадном и Большечерниговском районе. Эти проекты обеспечат чисто водой более 60 тысяч человек.