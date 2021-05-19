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Происшествия19 мая 2021 10:09

В МЧС рассказали подробности о пожаре на Агибалова, 70 в Самаре

Очевидцы сообщают, что хозяин горящей квартиры сбросился с балкона
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Для ликвидации пожара привлекались 22 человека

Для ликвидации пожара привлекались 22 человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МЧС по Самарской области рассказали подробности о пожаре на улице Агибалова, 70 в Самаре. По сообщению пожарных, ЧП произошло в 22:30, 18 мая.

- В квартире горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров. Погиб мужчина 62 лет, - сообщили пожарные.

Возгорание удалось ликвидировать спустя 40 минут после вызова. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС». В тушении пожара принимали участие 22 человека личного состава.

В настоящее время выясняются причины гибели хозяина квартиры. Ранее КП-Самара сообщала, что, по словам очевидцев, погибший страдал сильным депрессивным расстройством и мог сам поджечь свою квартиру, а после сброситься с балкона восьмого этажа.

ЧП