В Самарской области мужчина четыре месяца обворовывал свою любовницу

Ранее мужчина уже был судим за подобные преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске вынесли обвинительный приговор в отношении преступника, который обворовал свою любимую женщину на сумму свыше 105 тысяч рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы условно на срок 2 года с испытательным сроком 2,5 года.

По версии следствия, летом 2020 года в полицию обратилась 38-летняя местная жительница, которая утверждала, что из ее квартиры пропали 15 ювелирных украшений и другое имущество. Кроме того, с карты заявительницы были похищены деньги. Пострадавшая оценила ущерб на сумму свыше 105 тысяч рублей.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого преступника. Им оказался 35-летний местный житель, который проживал с потерпевшей. Ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления.

- В ходе опроса подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал, что в течение четырех месяцев проживания в квартире потерпевшей, тайно похищал ее имущество. Ювелирные изделия реализовывал в ломбарде или продавал случайным знакомым. Денежные средства тратил на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Кроме того, войдя в доверие своей любовницы, мужчина мог беспрепятственно пользоваться ее автомобилем, из которого позже украл видеорегистратор и компрессор и сдал их в комиссионный магазин. Преступник также имел доступ к мобильному телефону своей подруги, который был подключен к банковскому приложению. Воспользовавшись ситуацией, он тайно перевел своему знакомому деньги со счета женщины, в качестве уплаты своего долга. Узнав об этом, женщина больше не смогла это терпеть и обратилась в полицию.