«Крылья Советов» оштрафовали за поведение болельщиков на финале Кубка России

Самый крупный штраф «КС» заплатят за то, что болельщики не соблюдали санитарный регламент. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Локомотив» оштрафовали за поведение болельщиков на финале Кубка России, который прошел 12 мая в Нижнем Новгороде и завершился победой «железнодорожников» 3:1.

«Крылья» получили штраф четыре тысячи рублей за то, что зрители использовали на трибунах пиротехнику и штраф 10 тысяч рублей за то, что фанаты оскорбляли соперника. Кроме того, 20 тысяч рублей самарский клуб должен будет заплатить за то, что болельщики не соблюдали санитарный регламент, который действует из-за коронавируса.

Оштрафовали и футболистов «Крыльев» - Юрия Горшкова и Никиту Чернова. Оба должны заплатить по 20 тысяч рублей за то, что подошли к болельщикам.

«Локомотив» также оштрафован за поведение болельщиков – за оскорбления соперника, пиротехнику, за несоблюдение санитарного регламента, а также за то, что фанаты бросали бутылки во вратаря «Крыльев» Ивана Ломаева. За последнее московский клуб должен будет заплатить 50 тысяч рублей.