Дмитрий Азаров призвал активнее решать проблемы горожан в сфере ЖКХ

18 мая губернатор выступил с посланием к депутатам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании к депутатам и жителям региона призвал активнее работать с жителями по вопросам ЖКХ. Руководитель Госжилинспекции Самарской области, участник предварительного голосования «Единой России» Виктория Каткова подчеркнула, в Самарской области работа с проблемами жителей в сфере ЖКХ решается первоочередно.

- Мы проводим совместные горячие линии, встречи с населением, участвуем в приемах граждан, которые организует «Единая Россия». Среди основных векторов работы – консультации в сфере законодательства, ликбезы, упор на прозрачность работы и контроль деятельности управляющих компаний, - отметила Виктория Каткова.

Глава региона особенно подчеркнул, что власть и надзорные органы обязаны помогать населению – информационно, организационно и юридически. В настоящее время в регионе существует единый центр поддержки советов МКД, который работает на эффективное взаимодействие с жильцами многоквартирных домов. Сейчас в Самарской области советы созданы в свыше 14 800 домах.

Губернатор Дмитрий Азаров призвал глав администраций активнее встречаться с жителями и эффективнее решать их вопросы в сфере ЖКХ.