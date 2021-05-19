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Спорт19 мая 2021 11:06

«Локомотив» оштрафовали за то, что болельщики бросали во вратаря «Крыльев» Ломаева бутылки

Московский клуб заплатит за это 50 тысяч рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Во время матча во вратаря «КС» Ивана Ломаева с трибуны болельщиков «Локомотива» полетели бутылки.

Во время матча во вратаря «КС» Ивана Ломаева с трибуны болельщиков «Локомотива» полетели бутылки.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футбольный клуб «Локомотив» оштрафовали за поведение болельщиков на финале Кубка России против «Крыльев Советов». Фанаты во время матча бросали во вратаря самарцев Ивана Ломаева бутылки. За это «Локомотив» заплатит 50 тысяч рублей, говорится на сайте РФС.

- За бросание зрителями предметов на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию оштрафовать ФК «Локомотив» на 50 000 рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, также «Локомотив» и «Крылья» оштрафовали за то, что болельщики обеих команд оскорбляли соперников, использовали пиротехнику и нарушали санитарный регламент.