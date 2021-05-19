Жителям Самары обещают кухню в подарок при покупке квартиры в ЖК "Видный"

Многие квартиры в ЖК "Видный" уже забронированы, но места еще есть Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У самарцев появилась хорошая возможность при покупке квартиры бесплатно получить кухню. Это касается тех горожан, которые решили приобрести недвижимость в ЖК "Видный" в "Кошелев-парке".

Акция "Кухня в подарок" актуально для покупателей, который забронировали в период с 1 по 31 мая, и в течение 30 дней приняли решение заключить сделку.

- Таким людям застройщик дарит сертификат на 70 тысяч рублей в один из магазинов мебели и товаров для дома, - отмечают организаторы акции.

Все дома в ЖК "Видный" уже сданы. У горожан есть возможность купить квартиру с ремонтом и планировкой. Метраж - любой на выбор. Отделка здесь предчистовая, чистовая и "люкс".

Рядом с жилым кварталом есть детские сады, банки и магазины. В шаговой доступности лес Дубовый Гай.

За подробностями акции организаторы предлагают обращаться по телефону 8 (846) 331-3000 или на сайте Koshelev-proekt.ru