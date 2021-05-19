В Самаре "Субару" и "Кадиллак" не поделили неравнозначный перекресток в центре города

Пассажирке было назначено амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД по Самарской области

18 мая в Самаре около половины четвертого вечера на пересечении улиц Полевой и Галактионовской столкнулись автомобили "Кадиллак" и "Субару". В результате аварии пострадала 28-летняя пассажирка одного из автомобилей.

- По предварительной версии, 57-летняя женщина на автомобиле "Субару" не уступила 28-летнему парню на "Кадиллаке", который двигался по главной, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП, травмы получила пассажирка "Субару". После осмотра врачами скорой помощи девушке назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.