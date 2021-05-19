В Самаре новый Дворец спорта на Молодогвардейской откроется к осени 2021 года

Проводить там соревнования будут сразу после завершения строительства

В Самаре новый ледовый Дворец на улице Молодогвардейская начнет работу уже в начале осени текущего года. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

- Работы на объекте ведутся согласно графику. Мы рассчитываем, что объект будет завершен в конце лета – начале осени, - отметил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

В рамках рабочего совещания чиновники обсудили вопросы ввода Дворца спорта в эксплуатацию сразу после завершения строительства. Это будет сделано для того, чтобы объект не простаивал. Кроме того, был поднят вопрос о начале набора персонала и организации первых спортивных и массовых мероприятий.

Подрядчик, который занимается строительством ледового Дворца, обязуется не только завершить строительство самого здания площадью 29 тысяч квадратных метров, но и благоустроить общественное пространство вокруг него.