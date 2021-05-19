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Здоровье19 мая 2021 12:37

В Самарской области количество заболевших коронавирусом резко увеличилось

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 19 мая 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Больше недели фиксируется по 15 летальных случаев от коронавируса

Больше недели фиксируется по 15 летальных случаев от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирус нашли у 131 жителя. Днем ранее этот показатель составлял 113 человек. С конца апреля в регионе наблюдалось значительное снижение заболеваемости, на майские праздники количество заболевших было менее ста человек за сутки.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 63 657 человек. Из них 60 749 пациентов успешно справились с опасным заболеванием.

Что касается печальной статистики, то уже больше недели фиксируется по 15 летальных случаев среди больных коронавирусом. Показатель смертности растет с каждым днем, на 19 мая зарегистрировано 1767 случаев смерти среди пациентов.

Коронавирус Covid-19