У семьи из Самары арестовали автомобили из-за возведенной незаконной перегородки в подъезде

Самовольная перегородка была демонтирована Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре судебным приставам пришлось вмешаться в урегулирование конфликта из-за незаконной перепланировки в доме на 5 просеке. Как выяснилось, семья заняла часть общего коридора в подъезде, установив перегородку с металлической дверью.

Сотрудники МЧС указали представителям управляющей компании о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности, которой данная конструкция угрожала. В свою очередь коммунальщики обратились в суд с требованием обязать супружескую пару, которые установили перегородку, демонтировать её.

- Супруги добровольно не исполнили решение суда, тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановления на запрет выезда и регистрационных действий в отношении их автомобилей, - рассказали в ФССП по Самарской области.

Принятые меры поспособствовали тому, что самовольная перегородка была демонтирована супружеской парой в кратчайшие сроки.