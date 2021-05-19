Губернатор Самарской области поручил сконцентрироваться на поддержке людей в сложной жизненной ситуации

Губернатор особо отметил важность решения проблем людей, попавших в трудную ситуацию

Министр социально-демографической и семейной политики региона, кандидат предварительного голосования «Единой России» Марина Антимонова прокомментировала послание губернатора Дмитрия Азарова от 18 мая 2021 года. По словам министра, поручения, которые озвучил глава региона, в настоящее время успешно выполняются.

- Меры социальной поддержки жителям губернии предоставляются в рамках персональной работы с каждой семьей, - отметила Марина Антимонова.

Министр рассказала, что в 2020 году региону удалось выделить средства на обеспечение жильем значимой группы населения - ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, что позволило закрыть очередность. На сегодня выплат ожидают только те люди, которые ранее не имели оснований для обеспечения жильем.

Кроме того, министр отметила особу важность обращения губернатора на тему борьбы с бедностью в Самарской области. На первом месте – поддержка многодетных семей. Марина Антимонова рассказала, что сейчас в регионе начали работать персонально с каждой многодетной семьей, которая нуждается в государственной поддержке, проработать все возможные варианты использования социального контракта.

- Можно направить средства на развитие индивидуального предпринимательства, на создание или развитие личного подсобного хозяйства, использовать для решения вопросов поиска работы, получения образования, - отметила министр Марина Антимонова.

Кроме того, средства соцконтракта можно использовать просто для выхода из сложной жизненной ситуации.