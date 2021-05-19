Синоптики сообщили о выпадении града в Самарской области 20 мая

Ожидается ухудшение погоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на четверг, 20 мая 2021 года, в Самарской области. По прогнозу синоптиков, в регионе может резко ухудшиться погода после аномальной жары.

- Днем, 20 мая, в регионе будет переменная облачность. Возможны осадки в виде кратковременных дождей, а в отдельных районах пройдут ливни с грозой и, возможно, град, - сообщили синоптики.

Температура воздуха в этот день тоже немного снизиться. Днем в Самаре температура будет колебаться в пределах +22…+27 градусов, а к востоку области до +32 градусов. Ночью также возможны дожди с грозой, температура будет держаться в пределах +20.