Дело о конфликте на самарской дороге в суде рассмотрят в пятый раз

Есть две разные версии того, откуда на капоте появились эти вмятины Фото: Предоставлено "Комсомолке"

18 мая Шестой кассационный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело о конфликте двух автомобилистов, который произошел на выезде из Крутых Ключей 5 февраля 2016 года. Напомним, в тот день дорогу не поделили «Лада Гранта» и Chevrolet Cruze.

Хозяйка «Гранты» Елена, утверждает, что иномарка ехала по обочине, пыталась вклиниться в ее ряд, а когда это не получилось, водитель Chevrolet ударил по боковому зеркалу «Гранты». Елена остановилась для выяснения отношений, после чего водитель иномарки специально ударил ей по капоту, оставив там приличные вмятины.

У Александра, управлявшего Chevrolet Cruze, другая версия: никакой езды по обочине не было, девушка из «Гранты» была невнимательна на дороге, едва не «притерла» его машину, и ему даже пришлось сложить ей боковое зеркало, чтобы избежать ДТП. Когда он вышел из машины, чтобы поговорить с девушкой и зафиксировать возможное нарушение с ее стороны, она попыталась совершить на него наезд, он подпрыгнул вверх и приземлился ей прямо на капот – отсюда и вмятины.

Полицейские и две судебные инстанции посчитали, что на правду больше похожа версия Елены. После этого Александра признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества и приговорили к 200 часам обязательных работ. Также суд посчитал, что Александр должен выплатить Елене почти 32 тысячи рублей – это расходы на замену капота, проведение экспертизы и услуги адвокатов.

Мужчина дошел до Верховного суда, который отправил дело на пересмотр в Шестой кассационный суд Самары.

На вчерашнем заседании адвокат Вячеслав Земчихин, который представляет интересы Александра в суде, обратил внимание на то, что под уголовную статью о повреждении чужого имущества попадают те случаи, когда это самое имущество повреждено настолько сильно, что им нельзя более пользоваться. Иначе это административная статья. Между тем, вмятины на капоте не повредили «внутренности» машины и ездить на ней не мешали.

С учетом этого и другого спорных вопросов коллегия судей поставила под сомнение справедливость приговора. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе Шестого кассационного суда, дело в итоге направили в апелляционную инстанцию Красноглинского районного суда Самары на новое рассмотрение.

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