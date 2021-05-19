В самарском вузе ловили особо опасных «преступников»

Сбежавшие "преступники" были задержаны Фото: УФСИН по Самарской области

В Самарском юридическом институте ФСИН России прошли учения по розыску и задержанию особо опасных преступников, совершивших побег из-под охраны. Курсанты четвертого курса, совместно с действующими сотрудниками, в том числе из отряда спецназначения «Мангуст», провели учебную тренировку в Кинельском районе.

- Легенда заключалась в том, что из-под охраны сбежали особо опасные преступники, которые были осуждены за убийства, разбойные нападения и террористические акты. При побеге они завладели оружием, - рассказали в пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России.

Выпускники юридического вуза на протяжении двух дней отрабатывали навыки по розыску и задержанию бежавших преступников. Задача курсантов заключалась в том, чтобы провести поиск сбежавших, преследование, обнаружение их следов и оставленных предметов, которые могут служить доказательствами.

Также курсанты, под чутким руководством кинологов со служебными собаками, учились проводить задержания при попытке побега при конвоировании из спецавтомобиля.

Для выпускников СЮИ ФСИН эти учения стали одним из самых сложных испытаний перед получением диплома. Но несмотря на это команда успешно справилась с заданием и условный противник был обнаружен и задержан.