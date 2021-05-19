В Самаре на ремонт фонтана в сквере Первых космонавтов направят 4,2 млн рублей

Фонтан и тротуар возле него обновят до середины лета / Фото: администрация Самары

В Самаре отремонтируют фонтан в сквере Первых космонавтов, который расположен на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского. На эти цели выделят 4,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Победителем электронного аукциона признали ООО «Акрополь». Компания должна будет обновить чащу фонтана и его декоративные элементы. Также в перечне работ – гидроизоляция, монтаж водопроводных труб, установка насоса и электрооборудования. Помимо этого, субподрядчику нужно будет привести в порядок тротуар у фонтана.

Все работы компания завершит до 15 июля 2021 года. Гарантия на них должна составить не менее двух лет.