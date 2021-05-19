Где и как заразился коронавирусом еще 131 житель Самарской области

В Самарской области скончались еще 15 ковид-пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась подробная статистика заболеваемости коронавирусом по городам и районам Самарской области на 19 мая 2021 года. Информацию опубликовал оперштаб региона.

Всего за сутки выявили 131 случай. По числу новых ковид-пациентов лидирует Самара. Здесь нашли 44 зараженных. На втором месте с 18 больными – Тольятти. Третью строчку антирейтинга занимает Волжский район. Там коронавирус диагностировали у 13 жителей. В Сызрани заболели 8 человек, а в Похвистневском и Ставропольском районах – по 5.

Только 7 самарцев не имели никаких признаков болезни. У большинства (124 человека) были симптомы ОРВИ или внебольничной пневмонии. Общее число случаев инфицирования в Самарской области достигло 63 657.

За все время скончались 1767 человек с COVID-19, в том числе за прошедшие сутки – 15 жителей региона. Среди них: женщины 48, 59, 61, 66, 68, 69, 74, 75, 76, 81, две 82 лет, а также мужчины 72, 73 и 87 лет. Почти у всех были заболевания сердечно-сосудистой системы. У некоторых были проблемы с почками, органами дыхания и эндокринной системой.