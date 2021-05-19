Александр Хинштейн о послании самарского губернатора: «Будем добиваться, чтобы в регионе не осталось обманутых дольщиков»

Александр Хинштейн отметил человекоцентричность послания губернатора Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн прокомментировал послание губернатора Дмитрия Азарова. Он отметил, что этот документ в первую очередь ориентирован на жителей региона и на решение их проблем. В частности, была затронута тема обманутых дольщиков.

- Достроены еще не все дома, не все получили свои квартиры. Работать есть над чем. И мы продолжим решать эту проблему вместе с законодателями, минстроем, застройщиками. Будем добиваться, чтобы в Самарской области не осталось ни одного обманутого дольщика, - отметил народный избранник.

Губернатор в своем послании подчеркнул, что с 2017 года в регионе удовлетворили права почти 3800 обманутых дольщиков. Из реестра проблемных объектов исключили 35 домов. Только в 2020 году в Самарской области нашли решения по 16 домам и восстановили права 1414 дольщиков.