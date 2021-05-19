В Самаре вечером 19 мая «Ракета» на проспекте Ленина станет фиолетовой

"Ракету" подсветят фиолетовым цветом / Фото: vk.com/moodoverie_samara

Вечером в среду, 19 мая, две достопримечательности Самары подсветят фиолетовым цветом. Это сделают в поддержку пациентов, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК).

Сегодня отмечается Всемирный день ВЗК. В честь этого события в городах России и в других странах проведут специальные акции – включат фиолетовую подсветку на знаковых объектах. Их цель – привлечение внимания к данной проблеме и поддержка около 5 млн пациентов по всему миру с таким диагнозом.

К этому мероприятию присоединится и Самара, сообщает региональное отделение общественной организации людей, страдающих от ВЗК. В областной столице в фиолетовый цвет вечером окрасятся телебашня на улице Советской Армии и ракета «Союз» музея «Самара космическая» на проспекте Ленина.