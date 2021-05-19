Александр Милеев оценил слова Дмитрия Азарова о соединении двух набережных

Теперь перед депутатами-единороссами стоит задача исполнить планы, озвученные губернатором

Депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев прокомментировал послание губернатора Дмитрия Азарова. Он отметил, что глава региона обозначил грандиозные планы по строительству новых объектов, и выразил уверенность, что все они будут исполнены.

Так, по решению Дмитрия Азарова в Самаре возведут пешеходную эстакаду от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА, которая соединит старую и новую очереди набережной. Сейчас на этом участке нет зоны отдыха. Власти прислушались к пожеланиям жителей и решили благоустроить данную территорию.

В своем послании глава региона также обратил внимание на развитие спорта. Так, за последние 3 года в Самарской области построили ледовые арены в Новокуйбышевске, Чапаевске, Похвистневе и Южном городе, открыли 10 спортивных комплексов, возвели 88 площадок и отремонтировали стадионы в Самаре, Чапаевске, Тольятти и в селе Кошки. В областной столице также заработали Центр фехтования и две крытые футбольные площадки.

- На 2021-2022 годы задачи не менее масштабные. На финишную черту вышло строительство Дворца спорта на 5 тысяч зрителей. Продолжится возведение универсальных спортивных площадок. Губернатор озвучил амбициозные планы. Перед его командой, депутатами-единороссами стоит задача по их исполнению, - подчеркнул Александр Милеев.