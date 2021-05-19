Работу самарского НОЦ «Инженерия будущего» отметили в федеральном правительстве

«Инженерия будущего» – лидер среди НОЦ по показателям деятельности

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня, которое прошло в среду, 19 мая, в Москве. На нем глава региона представил важные проекты и достижения межрегионального НОЦ «Инженерия будущего».

Дмитрий Азаров рассказал, что реализация проектов центра идет по пяти направлениям, в их числе двигательные и топливные системы, интеллектуальные транспортные системы, аэрокосмические технологии и системы. Также ученые ведут разработки в сферах хайтек-медицины и цифрового сельского хозяйства, а еще трудятся над проектом по внедрению искусственного интеллекта в инжиниринг.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высоко оценил работу центра. Это и деятельность по нескольким направлениям, и большой набор партнеров, и амбициозные планы.

- Хочется, чтобы у вас все получилось. Особое внимание обращаю на важность цифровых двойников и виртуальных полигонов. Проекты перекликаются с точки зрения локализации промышленного тяжелого программного обеспечения ERP-систем и BIM-технологий. Здесь у нас большие надежды на вас, - отметил зампред правительства страны.

На заседании также прозвучало решение о выделении НОЦам мирового уровня грантов. Средства планируют распределить между 10 научно-образовательными центрами.