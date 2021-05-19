В Самару придут грозы

На улице стоит жара, но идут грозы

В Самару уже 20 мая, в четверг придут грозы, дожди и даже град. После аномальной жары станет немного посвежее - температура местами опустится до +24 +26 градусов, ветер подует юго-восточный, он и принесет грозовые тучи и дождевые облака. Ветер будет порывистый, так что стоит быть осторожнее. Впрочем, на востоке области будет жарко - до +32 градусов, а в отдельных районах будет не легкий дождик, а настоящий ливень.

- Первую половину недели сохранится по-летнему жаркая погода, местами с кратковременными дождями и грозами. Во второй половине недели влияние антициклона ослабеет, - отметила синоптик Приволжской УГМС Надежда Пестрикова.

В пятницу и субботу осадков не будет, ветер подует южный, к концу недели воздух снова прогреется до +33 градусов. Напомним, что в регионе стоит аномальная жара - средняя температура на 7 градусов выше нормы.