Участницы предварительного голосования ЕР отметили человекоцентричность послания губернатора Дмитрия Азарова

В своем послании губернатор показал ориентированность власти на человека

18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием жителям и депутатам губдумы. Он затронул важные для развития региона темы. Красной нитью послания стала человекоцентричность, ориентированность на нужды людей. Это отметили участницы предварительного голосования «Единой России» Татьяна Санникова и Ирина Долгополова.

Так, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова выделила из доклада губернатора меры поддержки молодежи. Речь идет о назначении выплат в 10 тысяч рублей выпускникам школ, которые собираются поступать в вузы и техникумы региона. По словам Татьяны Санниковой, эта сумма станет хорошими подъемными для молодых людей, поможет в самореализации.

Волонтер Ирина Долгополова отметила: послание губернатора показало, что власти сейчас ориентированны на человека, на его нужды и потребности.

- При таком подходе особую значимость обретают темы здравоохранения, улучшения экологии, комфортной городской среды, образования. Пришло время новых идей для этих направлений. С ними можно и нужно обращаться к власти, и они будут услышаны и поддержаны, - подчеркнула Ирина Долгополова.