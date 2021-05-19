В Самарской области селянин после расставания с возлюбленной сжег ее авто

Мужчина огорчил бывшую возлюбленную на 180 тысяч рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Не все истории любви заканчиваются свадьбой, иногда они имеют неожиданный финал. К примеру, в Самарской области отношения между двумя селянами завершились уголовным делом.

По данным полицейских, какое-то время 58-летний житель села Воротнее встречался с 30-летней жительницей поселка Калиновый Ключ. Что-то у них не задалось, и пара рассталась. Отношения между ними настолько испортились, что мужчина решил насолить бывшей возлюбленной. В один из дней он просто поджег автомобиль девушки. Машина сгорела дотла. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.

Правоохранители вычислили поджигателя по камерам видеонаблюдения. Когда они задержали селянина, он не стал отрицать свою вину. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, на него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.