В Самаре днем 20 мая ожидается ливень, град и шквалистый ветер

Резкое ухудшение погоды ожидается в Самаре в четверг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС предупредили об ухудшении погодных условий. Так, 20 мая 2021 года в Самарской области ожидается ливень, гроза и возможен град.

- Объявлен желтый уровень опасности. Днем 20 мая местами по Самарской области ожидаются, грозы, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с, возможно град, - сообщили синоптики.

По прогнозу, днем в Самаре температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+26, по области к востоку до +32 градусов. Ночью температура воздуха составит +18…+20 градусов.

Напомним, 18 мая температура воздуха в Самаре побила рекорд 1955 года. Максимум в 30,7 градусов был побит этим годом показанием в 33,1 градус.