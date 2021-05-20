В Самаре начали демонтировать памятник самолету МиГ-17 для реставрации

Памятник отреставрируют и установят на новом месте Фото: Александр Хинштейн

В Самаре демонтируют памятник истребителю МиГ-17, который находится на территории бывшей воинской части. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Истребитель будет отреставрирован и установлен в другом месте. По инициативе Хинштейна, памятник может расположиться на пересечении Московского шоссе и улицы Маломосковская.

Стоит отметить, МиГ-17 – это реактивный истребитель, который был сконструирован советскими инженерами в конце 1940-х годов. Данный самолет пришел на замену предыдущей 15-ой серии самолетов и одним из первых серийных истребителей допускал достижение скорости звука.

Ожидается, что памятник будет установлен на новом месте в середине 2021 года.