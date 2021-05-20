В Самарской области семьи с детьми получат новые меры поддержки

Новые социальные выплаты будут введены по инициативе единороссов

В Госдуме в третьем чтении приняты социальные поправки, которые были подготовлены «Единой Россией». Выплаты могут получить более двух миллионов российских семей и беременные женщины, в том числе и из Самарской области.

- Новшества коснуться оплаты больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Новые меры поддержки будут осуществляться с 1 сентября 2021 года, - рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

В настоящее время больничный лист оплачивается с учетом стажа. Если в семье есть ребенок до семи лет, то в большинстве случаев родители молодые и не имеют достаточного стажа для возмещения больничного в полном объеме. Поэтому в таких случаях для семьи нахождение на больничном по уходу за ребенком несет существенные материальные потери.

Кроме того, новое законодательство касается и получения пособий для беременных, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации. Эта категория граждан будет получать ежемесячную выплату, которая в среднем по стране составит 6350 рублей. Пособие можно будет получить с 1 июля.

Также третья поправка в законодательство касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. Стоит отметить, что пособие будет начисляться, если доход в семье не превышает прожиточный минимум. В среднем неполные семьи могут рассчитывать на поддержку в 5360 рублей. Выплачивать его начнут также с 1 июля.