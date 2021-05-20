Самарский блогер показал, как новый сквер на авроре спасает людей от жары

Детям особенно нравится играть в фонтане Фото: Кадр видео

Самарский видеоблогер показал, как самарцы спасаются от жары в новом сквере на улице Авроры. Сквер появился на месте рынка, который был снесен в 2020 году.

Жители Самары рады, что на месте торговых рядов рядом ТЦ «Аврора» появился сквер. Теперь они могут погулять по ухоженному парку, посидеть на удобных лавочках в тени. Детям особенно нравится сухой фонтан, который как никогда кстати пришелся в жару.

Напомним, несколько дней в Самарской области стояла аномальная жара до +35 градусов. Сегодня, 20 мая, стало немного прохладнее +26 градусов. Синоптики обещают по области ливни с грозой и возможный град.