Юбилейная Студенческая весна в 2022 году пройдет в Самаре

Российская студенческая весна вернется в Самару в следующем году

Российская студенческая весна появилась в Самаре в 1992 году по инициативе студентов самарских вузов, техникумов и училищ. Фестиваль проводится во многих городах России, в последний раз Самара встречала студвесну в 2014 году. В этом году гала-концерт фестиваля проходил в Нижнем Новгороде, а в тридцатую годовщину создания студенческая весна вернет на свою историческую родину.

Добро пожаловать на Самарскую землю в следующем году – на юбилейную российскую студенческую весну, - обратился губернатор Дмитрий Азаров к российским студентам.

Провести юбилейный фестиваль в Самаре предложили сами студенты. Губернатор Самарской области одобрил эту идею и приложил все усилия к тому, чтобы заявка нашего региона была одобрена на федеральном уровне.

Напомним, в этом году фестиваль объединил 3,5 тысячи талантливых студентов из 85 регионов страны. Губернатор Самарской области на финальном нала-концерте в Нижнем Новгороде получил специальный кубок – символ фестиваля и право на проведение юбилейной студвесны на исторической родине.