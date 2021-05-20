Житель Самарской области может сесть в тюрьму за ловлю рыбы сетями

Браконьер выловил несколько видов рыбы, а также раков Фото: ГУ МВД по Самарской области

В апреле этого года полицейские обнаружили факт незаконной рыбалки в селе Хворостянка. Местный житель ловил рыбу на реке Чагра с помощью рыболовных сетей.

- В результате незаконной деятельности мужчина выловил несколько видов водных биологических ресурсов: линей, густер, карасей, язей, окуней, а также раков. Ущерб, причиненный государству, составил 10 тысяч рублей.

В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.