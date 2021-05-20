Эксперты выяснили, от чего умерла 17-летняя девушка в гостинице в Самаре

Девушка не дожила до совершеннолетия полгода Фото: Соцсети

Самарские следователи получили заключение экспертов о причине смерти 17-летней Ани (имена героев этой истории изменены. Прим.автора). Напомним, 14 марта в больницу имени Середавина ее привезли из гостиницы на ул.Демократической в Самаре. «Скорую помощь» девушке вызвала ее подруга Наташа. Она-то и попала в итоге под уголовное дело.

Сначала следствие было в некоторой растерянности: с одной стороны, Наташа сказала медикам, что Аня отравилась, смешав наркотики с алкоголем (и это, возможно, было правдой), с другой стороны, на голове пациентки врачи обнаружили рану – и было неясно, стукнулась ли она сама или ее кто-то ударил.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть девушки наступила вследствие острого комбинированного отравления наркотическими веществами, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете после того, как получили результаты обследования тела Ани.

В итоге уголовное дело возбудили по ст.230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего». Отвечать за это, вероятно, придется Наташе – на момент смерти Ани ей уже исполнилось 18 лет. Аня до совершеннолетия не дожила полгода.

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