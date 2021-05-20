Жителям Самары рассказали, нужно ли вкладывать деньги в криптовалюту

Сейчас самый удачный момент купить криптовалюту и обеспечить гарантированный доход Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт в сфере блокчейн-технологий, профессиональный криптоинвестор Анатолий Илле считает, что современные финансисты, которые упорно не придают особого значения криптовалюте, делают это зря. Анатолий Илле рассказал NEWS.ru о том, почему это нужно делать и зачем.

По словам инвестора, любая национальная валюта, выпускаемая государством, относится к категории фиатных валют. Эти валюты не обеспечены ни золотом, ни какими-либо другими ценностями, а лишь доверием к правительству страны, которая выпустила эти бумажные деньги.

- В конце концов, все когда-либо существовавшие фиатные валюты обратились в ноль из-за инфляции, - пояснил эксперт.

Криптовалюта была создана в 2008 году и за последние десять лет цена на биткоин выросла на 20 миллионов %. По мнению инвестора, в современном мире выгоднее вкладывать деньги не в доллары и евро, а в биткоины.

Анатолий Илле рекомендовал инвесторам, которые хотят вложиться в криптовалюту, метод регулярных покупок. Этот метод представляет собой вложение фиксированных сумм через равные промежутки времени. Так, в случае с биткоином, может быть обеспечена гарантированная доходность.

- Сейчас, когда Китай повлиял на курс биткоина, снизив его на 30%, самый удачный момент приобрести криптовалюту, - отметил эксперт.