В Тольятти мужчина, укравший из магазина бутылку элитного алкоголя, находился в федеральном розыске

Теперь делом будет заниматься полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из супермаркета бутылку элитного алкоголя. Позже выяснилось, что преступник из Оренбургской области находился в федеральном розыске.

- Грабителя задержали недалеко от супермаркета на Московском проспекте. Выяснилось, что мужчина уклонился от ограничения свободы и скрывался в соседнем регионе, - рассказали в Росгвардии.

Задержанного передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Ранее КП-Самара сообщала, что бывшего начальника сызранской полиции Андрея Гусарова, которого подозревают в получении крупной взятки, будут судить в Самаре 1 июня 2021 года. Сызранский суд «отказался» рассматривать это дело, чтобы приговор считался объективным и беспристрастным.