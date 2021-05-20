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Здоровье20 мая 2021 12:25

132 заболевших и 15 смертей: статистика по коронавирусу в Самарской области на 20 мая

Появилась статистика по коронавирусу в Самарской области на 20 мая 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самаре снова 15 смертей от ковида

В Самаре снова 15 смертей от ковида

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 20 мая 2021 года. Так, за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 132 человек.

Общее количество заболевших с начала пандемии – 63 789. Из них, 60 859 человек успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за сутки выздоровели 110 пациентов.

За прошедший день в регионе зарегистрировали 15 летальных случаев, среди больных коронавирусом. Всего с начала пандемии в Самарской области от коронавируса скончались 1 782 человека.

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