Самарцам открыли пять секретов, как обманывают при продаже квартир

Как купить квартиру и не пожалеть

Эксперты рассказали жителям Самары, как их обманывают при продаже квартир. Стоит отметить, что сейчас "квартирный бум" немного спал - из-за роста ставок по ипотеке. Но еще несколько месяцев назад покупатели сметали на рынке все - и этим пользовались риэлторы. На какие хитрости нужно обращать внимание, объяснили специалисты рынка недвижимости.

- Во-первых нужно обязательно проверять объявления. Прогоните фотографии по базе яндекса или гугла, если они уже не раз всплывали - вы это увидите. Так вы не будете тратить время, катаясь по адресам, где квартир в продаже уже нет, - рассказывает самарский риэлтор Татьяна.

Еще одна хитрость - когда вам показывают цепочку квартир, надеются утомить и продать вариант хуже того, на что вы рассчитывали. Поэтому рассчитывайте время и силы и берите с собой на показ друга или любое незаинтересованное лицо. Больше подробностей о схемах обмана - в нашем материале