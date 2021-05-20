В Самаре ищут 13-летнего подростка, который ушел из дома два дня назад

Все кто знает, где находится ребенок, могут позвонить по указанным телефонам Фото: "ЛизаАлерт"

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Самарской области просит помочь в поиске пропавшего подростка из Самары. Руслан Писарев 2007 года рождения ушел из дома 18 мая 2021 года и до настоящего времени не вернулся.

Руслан ростом 160 см, худощавый, с темными волосами. Мальчик был одет в темную майку и синие шорты, обут в синие кроссовки.

Все, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просьба сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по телефону службы спасения 112.