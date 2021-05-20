Работа 10-летней школьницы из Самарской области выставлена в Третьяковке

В число 15 лучших работ вошла картина Софии Альмендеевой

Главный музей национального искусства России представил арт-объект на тему «Искусство в космическом пространстве», созданный талантливыми детьми из разных регионов страны совместно с художником, скульптором и автором инсталляций Ростаном Тавасиевым. В число 15 лучших работ, отобранных для цифровой экспозиции, вошла картина школьницы из поселка Угловой Самарской области Софии Альмендеевой.

В течение нескольких месяцев под руководством Ростана Тавасиева школьники в онлайне вдохновлялись космическим пространством, размышляли о том, есть ли в нем место произведениям искусства, и учились претворять творческие замыслы в жизнь. Свои идеи им предлагалось воплотить в эскизах, а затем загрузить их на сайт проекта «Поколение М», чтобы побороться за шанс продемонстрировать свои работы в Третьяковской галерее. Победу и возможность стать частью арт-проекта в одном из крупнейших российских музеев Софии принесла акварельная фантазия на тему обитателей космических просторов.

«История нашей победительницы, которая живет в небольшом поселке, учится в художественной школе и благодаря таланту уже имеет на своем счету выставку в Третьяковке, в очередной раз подтверждает основную идею «Поколения М». Наш проект является социальным лифтом для тех детей и подростков, которые готовы учиться и развивать свои способности с помощью онлайн-инструментов. За годы существования проекта более 600 талантливых детей из разных регионов были отобраны наставниками «Поколения М» и продолжают учиться по творческим специальностям. Среди них немало и ребят из Самарской области – например, Анастасия Ситдикова благодаря проекту создала собственную коллекцию одежды с известным модельером Игорем Гуляевым и сейчас учится в Санкт-Петербурге, двое ребят стали иллюстраторами «энциклопедии будущего» которая сейчас готовится к выпуску в издательстве «АСТ», тольяттинку Марию Гончаренко после участия в «Поколении М» пригласила к себе на стажировку Полина Гагарина. Не сомневаюсь, что наш проект откроет в Самарской области еще не один талант», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Специальная экспозиция «Поколения М» будет работать в здании Новой Третьяковки до 3 июня.