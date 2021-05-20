В Самаре поймали «закладчика» с более 1,8 килограммом героина

Мужчина показал, где спрятал наркотики Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию поступила оперативная информация, что 29-летний житель соседних республик может быть причастен к незаконному обороту наркотиков на территории Самары. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был задержан во дворе одного из домов, расположенного на улице Ново-Садовой.

- В ходе опроса, мужчина показал место, где ранее заготовил тайник. «Закладку» он сделал на проспекте Карла Маркса, - рассказали полицейские.

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из тайника два пакета, перемотанных изолентой. В пакетах находилось порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это героин общей массой 1,8 кг.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Ук РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Теперь мужчине может грозить лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.