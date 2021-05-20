В Самаре 5-этажку на ул. Аксакова хотят превратить в 9-этажку

Дом решили переделать без ведома жильцов Фото: Яндекс.Карты

В Ленинском районе Самары хотят реконструировать дом. Пятиэтажку на улице Аксакова, 23 задумали переделать в девятиэтажку. Объявлением об этом жильцов огорошили накануне, 19 мая.

В нем указано, что дому не только добавят этажей, но еще и расширят его по периметру. Все разъяснения по этому поводу должна дать компания-застройщик «АльпСтройСервис». Встреча с жителями намечена на вечер четверга, 20 мая.

Объявление о реконструкции пятиэтажки появилось 19 мая / Фото: @lisena251282 Фото: Twitter.com

Однако в первую очередь самарцы поспешили обратиться за объяснением к властям. Они поинтересовались в твиттере, на каком основании было принято решение о реконструкции и законно ли оно.

Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве строительства. Представители ведомства отметили, что проект реконструкции жилого дома должен пройти экспертизу. Выдачей подобных разрешений занимается Минстрой.

- Министерством разрешение на реконструкцию не выдавалось, - отметили чиновники.