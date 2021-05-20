"Крылья Советов" уедут на летний сбор в Сербию

"Крылья" проведут часть лета в Сербии Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

"Крылья Советов" улетят на предсезонные сборы перед стартом выступления в РПЛ в Сербию. Сейчас тренеры и игроки находятся в отпуске, 12 июня все соберутся в Москве, откуда и вылетят на сбор.

- В этой стране команда пробудет до 10 июля. "Крылья" будут жить и тренироваться в местечке Стара Пазова под Белградом в Футбольном национальном центре Сербии, - - рассказали в пресс-службе клуба.

Известно, что "Крылья" уже дважды проводили сбор в этой стране. График контрольных игр будет опубликован позже. Пока неизвестно, кого из игроков команда возьмет с собой в высшую лигу. Пока что по слухам покинуть клуб может лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев. Им интересовался "Краснодар".

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