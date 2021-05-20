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Общество20 мая 2021 15:56

Самарцев призвали не поджигать тополиный пух

Это может быть опасно
Дарья ГОРОХОВА
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Тополиный пух захватил все дворы Самары

Тополиный пух захватил все дворы Самары

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре начался тополиный «снегопад». Белые хлопья укрыли все дворы города. Однако сжигать пух нельзя — это не только опасно, но и нарушает правила особого противопожарного режима.

Администрация города призывает горожан не жечь тополиный пух, а также не бросать на землю непотушенные окурки и сигареты. Единственно возможный вариант очистить территорию от «снега» — это смочить пух водой и убрать его в мусорный контейнер.

Отметим, что в период действия особого противопожарного режима (до 15 октября 2021 года) в Самаре запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. За подобное нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф.