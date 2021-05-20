Где и как 20 мая выявили 132 ковид-пациента в Самарской области

Десятый день подряд в Самарской области регистрируют по 15 смертей в сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости COVID-19 по городам и районам Самарской области на четверг, 20 мая. Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявили 132 случая заражения, а с начала пандемии — 63 789.

По данным оперштаба, в Самаре инфекцию подхватили 35 человек, в Тольятти — 29, а в Сызрани — 10. По 9 заболевших зарегистрировали в Волжском районе и Октябрьске, по 8 — в Кинеле и Отрадном.

В Новокуйбышевске заразились 6 жителей, в Кинельском районе — 5, в Чапаевске — 3, в Жигулевске и Ставропольском районе — по 2. Всего по одному ковид-пациенту прибавилось в Алексеевском, Безенчукском, Кошкинском, Красноярском, Сергиевском и Сызранском районах.

123 человека выявили среди тех, у кого изначально подозревали ОРВИ или внебольничную пневмонию. Еще 9 больных не имели никаких симптомов.

Десятый день подряд в Самарской области фиксируют по 15 смертей за сутки. Большинство пациентов, которые не смогли побороть болезнь, — женщины от 45 до 92 лет. Также скончались пятеро мужчин от 41 до 93 лет. Все страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У некоторых были проблемы с почками, онкология или нарушения эндокринной системы.